- Не надо ни с кем вести переговоры, надо просто играть в футбол. Вот и всё. В моей карьере переговоров с ЦСКА не было в принципе. Собрались, по рукам ударили, всё подписали и разошлись. Роман Юрьевич занимается своими делами, я - своими. Сейчас одна цель - играть как можно дольше. Контракт действительно до лета, но это меня совсем не смущает, - передает слова Акинфеева "Российская газета".
37-летний голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является воспитанником красно-синих и выступает за первую команду "армейцев" более 20 лет - с марта 2003 года. При этом Акинфеев возглавляет мировой рейтинг самых верных футболистов, составленный по количеству лет выступлений за одну команду. Контракты с игроками ЦСКА от лица клуба подписывает его генеральный директор Роман Бабаев.
Акинфеев: в моей карьере в принципе не было переговоров с ЦСКА. По рукам ударили, подписали и разошлись
37-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о переговорах по продлению своего контракта.
Фото: РПЛ