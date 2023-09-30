"На мой взгляд, у Захаряна есть все для того, чтобы раскрыться в "Реале Сосьедад". Если же что-то пойдет не по плану, он всегда сможет вернуться в Москву", — сказал Уилкшир.
Спортсмен отметил, что вундеркинду требуется время, но не мнее важна и ментальность с правильным настроем, чтобы преодолеть сложный этап в карьере. Уилкшир считает, что если у Захаряна будет желание, он сможет достигнуть успеха, однако сейчас тяжело делать выводы о его будущем, так как Арсен провёл в "Реале" слишком мало времени.
Источник: "РБ Спорт".
Уилкшир: если что-то пойдет не по плану, Захарян всегда сможет вернуться в Москву
Фото: РБ Спорт