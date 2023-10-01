"Повреждение колена. Степени тяжести не можем сказать. Но раз не смог продолжить игру, и это колено…" — сказал Федотов.
Специалист выразил надежду, что Агапов не получил серьёзного повреждения и скоро вернётся в игру. Федотов отметил, что защитник получил травму на том же колене, что и в товарищеской игре с "Динамо".
Источник: Sport24.
Федотов — про травму Агапова: степень не можем сказать, но раз это колено...
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о защитнике команды Илье Агапове, получившего травму в матче 10-го тура РПЛ с "Балтикой" (1:0).
Фото: ПФК ЦСКА