"На заявление УЕФА отреагировал, что все начинается с малого. Если допускают U-17, значит, может быть, уже и дойдет до молодежки и следом до нас", — сказал Мухин.
Спортсмен назвал это событие "хорошей новости" и выразил надежду на лучшее. Мухин отметил, что и вариант с переходом в Азию не самый плохой, учитывая, какие футболисты сейчас оказываются в той же самой Саудовской Аравии. Мухин не считает, что это будет шагом назад.
Источник: Sport24.
Мухин — о решении УЕФА: может быть, уже и дойдет до молодежки и следом до нас
Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался о решении УЕФА допустить до международных соревнований сборную России U17.
Фото: РФС