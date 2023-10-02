"Конечно, хочется попасть в сборную. Каждый стремится туда. Нужно доказывать своей игрой и состоятельностью. Повторюсь — нужно показывать стабильную игру на продолжительном отрезке. Тогда обязательно обратят внимание", — передает слова Горшкова "Чемпионат".
24-летний левый защитник Горшков ранее не вызывался в сборную России. Игрок выступает в Российской премьер-лиге третий сезон, все свои матчи провёл за "Крыльях Советов". В 63 матчах РПЛ Горшков забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.
1 октября футболист оформил дубль в ворота "Спартака", забив в том числе победный гол в матче 10 тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу самарцев.
Горшков: конечно, хочется попасть в сборную России
Левый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков признался, что хочет когда-нибудь попасть в сборную России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"