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Горшков: конечно, хочется попасть в сборную России

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Левый защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков признался, что хочет когда-нибудь попасть в сборную России.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Конечно, хочется попасть в сборную. Каждый стремится туда. Нужно доказывать своей игрой и состоятельностью. Повторюсь — нужно показывать стабильную игру на продолжительном отрезке. Тогда обязательно обратят внимание", — передает слова Горшкова "Чемпионат".

24-летний левый защитник Горшков ранее не вызывался в сборную России. Игрок выступает в Российской премьер-лиге третий сезон, все свои матчи провёл за "Крыльях Советов". В 63 матчах РПЛ Горшков забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

1 октября футболист оформил дубль в ворота "Спартака", забив в том числе победный гол в матче 10 тура РПЛ. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу самарцев.


Крылья Советов Горшков
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