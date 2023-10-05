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В "Спартаке" заявили, что Тавареш в октябре вернется в расположение клуба

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Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что защитник команды Томаш Тавареш вернется в расположение клуба в октябре.
Фото: РИА Новости / Александр Ступников
"Тавареш должен вернуться (в расположение клуба) в октябрьскую паузу на матчи сборных. Сроков полного восстановления пока назвать не могу", — сказал Зеленов.

Отметим, что португальский легионер в середине июня получил разрыв крестообразной связки колена и выбыл как минимум до конца календарного года. За "Спартак" Тавареш играет c января 2023 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Источник: РИА Новости.


Тавареш Спартак
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