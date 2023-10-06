"Возвращение в строй Сергея Паршивлюка запланировано после октябрьской паузы на матчи сборных", — сказали в пресс-службе.
Паршивлюк — воспитанник "Спартака". Он покинул красно-белых в 2016 году, когда перешёл в "Анжи". Затем защитник представлял "Ростов", а с 2019 года играет за "Динамо". В нынешнем сезоне в шести матчах во всех турнирах спортсмен провёл на поле 310 минут.
Источник: РИА Новости.
"Динамо": возвращение Паршивлюка запланировано после паузы на матчи сборных
В пресс-службе "Динамо" рассказали, что восстановление защитника Сергея Паршивлюка продлится до паузы на матчи сборных.
Фото: "Чемпионат"