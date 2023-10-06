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"Динамо": возвращение Паршивлюка запланировано после паузы на матчи сборных

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В пресс-службе "Динамо" рассказали, что восстановление защитника Сергея Паршивлюка продлится до паузы на матчи сборных.
Фото: "Чемпионат"
"Возвращение в строй Сергея Паршивлюка запланировано после октябрьской паузы на матчи сборных", — сказали в пресс-службе.

Паршивлюк — воспитанник "Спартака". Он покинул красно-белых в 2016 году, когда перешёл в "Анжи". Затем защитник представлял "Ростов", а с 2019 года играет за "Динамо". В нынешнем сезоне в шести матчах во всех турнирах спортсмен провёл на поле 310 минут.

Источник: РИА Новости.


Паршивлюк Динамо
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