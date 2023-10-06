"В этой линии [нападения] серьезный дефицит. Странно, что "Спартак" не купил ни одного центрального нападающего этим летом", — сказал Камоцци.
Камоцци отметил, что в том случае, если форвард Александр Соболев получит травму, то у красно-белых могут возникнуть проблемы. Отметим, что Соболев пропустит предстоящий матч с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.
Источник: "РБ Спорт".
Камоцци: странно, что "Спартак" не купил ни одного центрального нападающего этим летом
Франко Камоцци удивился решению "Спартака" не подписывать нападающего в летнее трансферное окно.
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