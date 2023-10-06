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Агент Гбамена: зимой посмотрим на тему возможного возвращения игрока в Росси

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Бернар Коллиньон, агент полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, прокомментировал возможное возвращение футболиста в Россию.
Фото: РИА Новости
"Возвращение в Россию? Пока об этом не может быть и речи, поскольку рынок в России закрыт. Зимой посмотрим", — сказал Коллиньон.

28-летний Гбамен находится без клуба с конца прошлого сезона, как истёк его контракт с английским "Эвертоном". В России спортсмен выступал за ЦСКА с февраля по июнь 2022 года, приняв участие в 13 матчах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Источник: Sport24.


Гбамен ЦСКА Российские трансферы
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