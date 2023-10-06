"Реализовано около 30 тысяч билетов на дерби. Спрос высокий, продажи продолжаются. Рассчитываем, что поддержка будет достойной", — "Чемпионат".
Напомним, на всех матчах РПЛ для прохода на стадион требуется Fan ID. Паспорт болельщика был введен повсеместно с декабря прошлого года.
Сейчас "Спартак" находится на пятом месте таблице РПЛ. Клуб набрал 16 очков за 10 матчей. Армейский клуб идет следом за красно-белыми. ЦСКА идет на 6 месте. После 10 матчей у красно-синих 16 очков.
Дерби пройдет 8 октября в 19:00 по московскому времени.
Пресс-служба "Спартака": на московское дерби продано около 30 тысячи билетов
Пресс-служба московского "Спартака" сообщила о том, что на матч между красно-белыми и ЦСКА продано около 30 тысяч билетов.
Фото: otkritiearena.ru