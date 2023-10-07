Галактионов дал понять, что не согласен с теми, кто говорит о спаде формы Дзюбы.
"Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определённые взаимодействия, за счёт него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артёма нет", — цитирует Галактионова РИА "Новости".
В нынешнем сезоне 35-летний форвард провёл 11 матчей во всех турнирах. Он забил два мяча и сделал три результативные передачи. При этом в пяти последних матчах Артёму отличиться не удалось. Он не забивает с начала сентября, когда отличился в матче РПЛ с "Балтикой" (3:2).
Галактионов: кто определил, что у Дзюбы игровой спад?
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о форме форварда команды Артёма Дзюбы.
Фото: "МК-Спорт"