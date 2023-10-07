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Сперцян: 2:0 – скользкий счет. В перерыве Ивич нас успокоил, мы были на нервах

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян объяснил два разных тайма в исполнении "быков" в домашнем матче 11?го тура чемпионата России против "Ростова" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"
– Так, как мы играли первый тайм, нельзя играть. Мы знали, что "Ростов" – очень хорошая команда, играет низом, хорошо выходит. У нас вообще не получился первый тайм. Что мы сделали во втором тайме? Не знаю, что сказать, эмоции переполняют!

Огненная речь в перерыве от Ивича? Огненной не было. Он просто нас успокоил, мы были на нервах. Тренер дал подсказку, что у нас не получалось и что надо исправить. Старались это выполнить во втором тайме. Было важно забить быстрый гол и вернуться. 2:0 – скользкий счет в футболе. Хорошо, что так получилось.

"Краснодар" показал чемпионский характер? Можно так сказать. Еще рано об этом говорить, конечно, но на этом строится чемпионская игра и настрой, – подчеркнул Сперцян в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

7 октября лидер РПЛ "Краснодар" одержал волевую победу над "Ростовом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Краснодар" завершилась со счетом 3:2 (0:2) в пользу хозяев поля. Гости вели с преимуществом в два мяча после первого тайма благодаря точным ударам Данила Глебова и Мохаммада Мохебби.

В начале второго тайма Эдуард Сперцян отыграл один гол. На 80-й минуте "Краснодар" сравнял счет после автогола Николая Комличенко. Автором победного гола на 95-й минуте стал нападающий "быков" Джон Кордоба. Благодаря этой победе команда Владимира Ивича продлила свою беспроигрышную серию и закрепилась на верхней строчке в таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Ростов" с 10 очками опустился на 13-е место в зону стыковых игр.


Краснодар Ростов Сперцян
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