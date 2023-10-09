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Симутенков о Fan ID: активных болельщиков на трибунах стало гораздо меньше

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Бывший игрок итальянской "Болоньи", а ныне тренер " Зенита" Игорь Симутенков высказал свое мнение о Fan ID.
Фото: "Чемпионат"
"Активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше. Значит, что-то пошло не так. Без "Виража" и с ним уровень поддержки команд, конечно разнятся" — передает слова Симутенкова Sport 24.

Fan ID повсеместно был введен с декабря 2022. Без паспорта болельщика нельзя зайти на территорию стадиона во время матчей РПЛ.

Сейчас "Зенит" Симутенкова находится на 3 месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 20 очков в 11 матчах сезона. Следующим соперником петербуржцев станут самарские "Крылья Советов". Матч пройдет 22 октября.


Зенит Симутенков РПЛ Fan ID
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