"Активных болельщиков на стадионах стало гораздо меньше. Значит, что-то пошло не так. Без "Виража" и с ним уровень поддержки команд, конечно разнятся" — передает слова Симутенкова Sport 24.
Fan ID повсеместно был введен с декабря 2022. Без паспорта болельщика нельзя зайти на территорию стадиона во время матчей РПЛ.
Сейчас "Зенит" Симутенкова находится на 3 месте в РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 20 очков в 11 матчах сезона. Следующим соперником петербуржцев станут самарские "Крылья Советов". Матч пройдет 22 октября.
Симутенков о Fan ID: активных болельщиков на трибунах стало гораздо меньше
Бывший игрок итальянской "Болоньи", а ныне тренер " Зенита" Игорь Симутенков высказал свое мнение о Fan ID.
Фото: "Чемпионат"