"Сложно ли было играть с ЦСКА без Соболева? Саша — ключевой игрок. Его отсутствие в дерби сказалось на игре впереди", — сказал Джикия.
Напомним, спортсмен пропускал московское дерби из-за перебора желтых карточек. Сейчас чемпионат России ушёл на международную паузу, которая продлится до 20 чисел октября.
Источник: Sport24.
Джикия: сложно было без Соболева? Это ключевой игрок "Спартака". Его отсутствие в дерби сказалось на игре впереди
Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что отсутствие нападающего Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:2) сказалось на игре красно-белых впереди.
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