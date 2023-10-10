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Джикия: сложно было без Соболева? Это ключевой игрок "Спартака". Его отсутствие в дерби сказалось на игре впереди

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что отсутствие нападающего Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:2) сказалось на игре красно-белых впереди.
Фото: "Чемпионат"
"Сложно ли было играть с ЦСКА без Соболева? Саша — ключевой игрок. Его отсутствие в дерби сказалось на игре впереди", — сказал Джикия.

Напомним, спортсмен пропускал московское дерби из-за перебора желтых карточек. Сейчас чемпионат России ушёл на международную паузу, которая продлится до 20 чисел октября.

Источник: Sport24.


Джикия Соболев ЦСКА Спартак
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