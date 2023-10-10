"Для "Спартака" ничья в дерби — положительный результат. Во-первых, с учетом того, что они два раза счет сравнивали. А во-вторых, потому что долгое время не выигрывали и даже не забивали. До этого две безобразные игры, поэтому здесь ничья как победа", — сказал Глушаков.
Спортсмен, ныне выступающий во Второй лиге за "Спартак" из Костромы, считает, что московское дерби получилось интересным для болельщиков, ведь в этой встрече было четыре гола. Глушаков считает результат матча закономерным и не хотел бы выделять одну из команд по итогам противостояния.
Источник: "Чемпионат".
Глушаков: для "Спартака" ничья в дерби — положительный результат. До этого были две безобразные игры
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков высказался по итогам матча команды с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: Global Look Press