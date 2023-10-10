"До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое. В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в "Зените", — приводит слова Кузяева "Чемпионат".
Далер Кузяев перешёл в "Гавр" в минувшее трансферное окно на правах свободного агента. За французский клуб Далер отыграл 8 матчей. В них полузащитник забил 2 мяча в ворота соперников. До перехода во Францию футболист 6 лет выступал за "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Сейчас Далер находится на сборе национальной команды. Сборная России сыграет два матча в октябре. Первый против Камеруна 12 октября в 19:00. Второй против команды из Кении 16 октября в 19:00.
Кузяев: во Франции тренировки более интенсивные, чем в России
Экс-полузащитник "Зенита", а ныне игрок французского "Гавра" Далер Кузяев сравнил тренировки в новом клубе с тренировками в России.
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