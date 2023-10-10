- Я особо не испытывал иллюзий. УЕФА просто забросил удочку, посмотрел на реакцию других стран. Политические структуры дали сверху по башке спортивным организациям, и те сдали назад. Если бы даже юношеским сборным России разрешили играть, как бы это выглядело на нейтральных полях, без флага, гимна, формы? Думаю, были бы соревновательные пакости. Не знаю, нужно ли было рассчитывать на то, что нас допустят, - передает слова Билялетдинова "РБ Спорт".
Сегодня стало официально известно, что исполком УЕФА отменил свое же принятое ранее решение по допуску к европейским соревнованиям юношеских сборных России в возрасте до 17 лет. При этом европейскими футбольными чиновниками предполагалось, что российские команды будут играть без государственного флага, гимна и иных символов, без формы национальной сборной, а также на нейтральных или выездных полях - за пределами Российской Федерации. Ряд европейских стран заявил о бойкоте матчей с нашими сборными любых возрастов.
Д. Билялетдинов: не испытывал иллюзий по поводу допуска сборных U17. Как бы это выглядело без флага, гимна и формы?
Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию с отменой УЕФА своего решения по допуску к соревнованиям сборных России до 17 лет.
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