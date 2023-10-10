"У Тюкавина есть прогресс. Ему всего 21 год, а он уже сыграл 100 матчей в лиге, поэтому он в ней прогрессирует", — передает слова Гафина Sport 24.
21-летний Тюкавин является воспитанником "Динамо" из Москвы. На самом деле ща основу бело-голубых в РПЛ Константин отыграл 84 матча. В них он забил 21 мяч и отдал 20 голевых передач. В этом сезоне РПЛ форвард оформил 3 гола и сделал 4 результативных паса. Сейчас "Динамо" Тюкавина находится на восьмом месте в чемпионате России.
Гафин: у Тюкавина есть большой прогресс
Член совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин оценил прогресс форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
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