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Обляков — про похвалу от Абаскаля: приятно, что соперник так думает о тебе

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Игрок ЦСКА Иван Обляков отреагировал на похвалу от главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. Ранее наставник красно-белых сказал, что у полузащитника очень сильная левая нога.
Фото: "Чемпионат"
"Приятно, конечно, что соперник так думает о тебе. Но, на самом деле, я спокойно на это отреагировал. Можно сказать, что он проявил уважение по отношению ко мне и команде, это приятно," — передает слова Облякова "КП Спорт".

В этом сезоне Обляков отыграл 12 матчей во всех турнирах. Полузащитник смог забить 1 мяч и сделать 3 голевые передачи. Всего за ЦСКА Иван сыграл 187 матчей. Вместе с армейцами футболист выиграл Кубок России в 2023 году.

Сейчас ЦСКА Облякова идет на седьмом месте в РПЛ. Команда набрала 17 очков в 11 матчах.


Обляков ЦСКА Спартак Абаскаль
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