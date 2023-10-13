"Приятно, конечно, что соперник так думает о тебе. Но, на самом деле, я спокойно на это отреагировал. Можно сказать, что он проявил уважение по отношению ко мне и команде, это приятно," — передает слова Облякова "КП Спорт".
В этом сезоне Обляков отыграл 12 матчей во всех турнирах. Полузащитник смог забить 1 мяч и сделать 3 голевые передачи. Всего за ЦСКА Иван сыграл 187 матчей. Вместе с армейцами футболист выиграл Кубок России в 2023 году.
Сейчас ЦСКА Облякова идет на седьмом месте в РПЛ. Команда набрала 17 очков в 11 матчах.
Обляков — про похвалу от Абаскаля: приятно, что соперник так думает о тебе
Игрок ЦСКА Иван Обляков отреагировал на похвалу от главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. Ранее наставник красно-белых сказал, что у полузащитника очень сильная левая нога.
Фото: "Чемпионат"