"Посещаемость матчей — это наша боль. Мы пытаемся призвать болельщиков разными способами. И, стоит отметить, людей на трибунах становится больше, чем сезоном ранее", — сказал Мелик-Гусейнов.
Cогласно данным портала Transfermarkt, средняя посещаемость домашних матчей "Пари НН" в чемпионате России в нынешнем сезоне составила 8133 зрителя. Нижегородская команда провела шесть домашних встреч, самой посещаемой из которых стала игра 1-го тура против "Зенита" (12036).
Источник: "Матч ТВ".
Гендир "Пари НН": посещаемость матчей — это наша боль, но болельщиков на трибунах становится больше
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о посещаемости домашних матчей команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"