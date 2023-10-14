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Гендир "Пари НН": посещаемость матчей — это наша боль, но болельщиков на трибунах становится больше

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о посещаемости домашних матчей команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Пари НН"
"Посещаемость матчей — это наша боль. Мы пытаемся призвать болельщиков разными способами. И, стоит отметить, людей на трибунах становится больше, чем сезоном ранее", — сказал Мелик-Гусейнов.

Cогласно данным портала Transfermarkt, средняя посещаемость домашних матчей "Пари НН" в чемпионате России в нынешнем сезоне составила 8133 зрителя. Нижегородская команда провела шесть домашних встреч, самой посещаемой из которых стала игра 1-го тура против "Зенита" (12036).

Источник: "Матч ТВ".


Нижний Новгород
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