— Могут поменять вратарскую позицию, Сафонов показал, что он в порядке, хорошо сыграв против Камеруна. Могут дать другому сыграть, а могут и оставить в воротах. Все зависит от тренера и от его желаний, потому где?то он хочет игры ногами от вратаря, где?то просто посмотреть на другого голкипера.
Напомним, 12 октября сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Камеруна. Встреча прошла в Москве. Коллектив Валерия Карпина одержал победу над африканской дружиной со счетом 1:0. В той игре ворота нашей национальной команды защищал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Свой следующий поединок сборная России проведет 16 октября в Анталии. Она сразится против Кении. Начало предстоящего матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Источник: Vprognoze.ru
Булыкин: в игре с Кенией сборная России может поменять вратарскую позицию
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о позиции первого номера в игре национальной команды с Кенией.
Фото: РФС