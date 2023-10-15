– Стартовый состав на матч с Кенией будет отличаться от того, который был на игру с Камеруном. Будут практически все, кто не участвовал в матче с Камеруном, кроме Баринова. Джикия завтра будет в старте. Я это только что сказал.
Разговоры про контракт не влияют на Джикию. Вроде его психологическое состояние не отличается от того, что было ранее. Позиция центрального защитника – самая проблемная. Кроме Джикии и Осипенко, мало футболистов, которые играют постоянно, – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".
Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.
Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.
12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Карпин – о составе сборной России: Джикия выйдет в старте на матч с Кенией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава национальной команды на товарищеский матч против Кении.
Фото: РФС