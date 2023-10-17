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Солтмурад Бакаев: удивился переходу Зелимхана в "Аль-Вахду"

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Нападающий "Родины" Солтмурад Бакаев признался, что изначально удивился переходу своего брата Зелимхана в клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ.
Фото: "Чемпионат"
"Я лично удивлен переходом — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен.

Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда", — сказал Солтмурад Бакаев.

Напомним, братья Бакаевы являются воспитанниками академии "Спартака". 24-летний Солтмурад покинул команду в январе 2020 года, перебравшись в "Рубин". С казанской командой спортсмен участвовал в квалификации Лиги конференций, вылетел в Первую лигу, а затем вернулся в РПЛ. Сейчас Бакаев-младший выступает на правах аренды за клуб "Родина".

27-летний Зелимхан Бакаев играл за "Спартак" до 2022 года, а затем на правах свободного агента ушёл в "Зенит". Сейчас Бакаев играет на правах аренды за клуб "Аль-Вахда" из ОАЭ.

Источник: "РБ Спорт".


Родина Бакаев З Бакаев С Аль-Вахда Зенит
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