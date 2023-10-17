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Кержаков: если Дзюба забьет больше меня за сборную — здорово. Для меня это прошлое

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Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков высказался о соперничестве с форвардом "Локомотива" Артемом Дзюбой за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.
Фото: Getty Images
– Искренне говорил и говорю, что все, чего достиг в футболе, случилось благодаря партнерам. Это не индивидуальный вид спорта, и не вижу никакого смысла концентрироваться на личных достижениях. Если Артем забьет больше — здорово. Для меня это уже прошлое.

35-летний Артем Дзюба принял участие в 55 матчах сборной России по футболу. Нападающий московского "Локомотива" сумел записать на свой счет 30 забитых мячей. При этом с 2021 года Дзюба не вызывается в национальную команду. 40-летний Александр Кержаков завершил карьеру в 2017 году. За сборную России он успел провести 91 игру, записав в собственный актив 30 голов.

Источник: "СЭ"


Сборная России Дзюба Кержаков Зенит Локомотив
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