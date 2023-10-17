– Неделя положительная. Интересные тренировки и требования. Считаю, что это пойдет на пользу, как в личном плане, так и в командном, — приводит слова Горшкова "Чемпионат".
Напомним, в ходе октябрьского сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. Она сыграла против Камеруна 12 числа и с Кенией 16 числа. Первую игру подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Второй поединок завершился ничейным результатом – 2:2. Отметим, что во вчерашнем матче за сборную России дебютировал защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков.
Горшков – о сборной России: интересные тренировки и требования
Защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков высказался о пользе октябрьского сбора в составе национальной команды России.
Фото: РФС