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Горшков – о сборной России: интересные тренировки и требования

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Защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков высказался о пользе октябрьского сбора в составе национальной команды России.
Фото: РФС
– Неделя положительная. Интересные тренировки и требования. Считаю, что это пойдет на пользу, как в личном плане, так и в командном, — приводит слова Горшкова "Чемпионат".

Напомним, в ходе октябрьского сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. Она сыграла против Камеруна 12 числа и с Кенией 16 числа. Первую игру подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 1:0. Второй поединок завершился ничейным результатом – 2:2. Отметим, что во вчерашнем матче за сборную России дебютировал защитник самарских "Крыльев Советов" Юрий Горшков.


Горшков Сборная России Крылья Советов
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