– Это фантастика, почему Артем не играет за такую сборную России! Ну, это Карпин — он царь в сборной и смотрит на ее будущее. Валерий Георгиевич сейчас в ответе за результаты, это его решение. Не хочется фантазировать, но в нынешней ситуации Артем точно помог бы сборной России.
35-летний форвард московского "Локомотива" Артем Дзюба в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги. Нападающий сумел записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. За национальную команду России Дзюба не играет с лета 2021 года (в тот момент главным тренером сборной стал Валерий Карпин). Отметим, что в футболке своей страны Артем в общей сложности провел 55 матчей. Ему удалось записать в собственный актив 30 голов.
Источник: Sport24
Детский тренер Дзюбы: фантастика, почему Артем не играет за такую сборную России! Он бы точно помог
Александр Шупляков, детский тренер форварда московского "Локомотива" Артема Дзюбы, высказался об отсутствии нападающего в нынешнем созыве сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"