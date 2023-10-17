– Не ожидал увидеть такой счет. Не могу сказать, недооценка ли это соперника. Но видите, как бывает в футболе: Кения доставила неприятности. Главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность.
Критика в адрес сборной России? Не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как "позор". В любом случае я всегда на стороне футболистов. Ничего не поделаешь – бывают такие неудачные дни. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше, – приводит слова Самедова Sport24.
16 октября сборная России спасла ничью в товарищеском матче с национальной командой Кении. Встреча в Анталье (Турция) завершилась результативной ничьей - 2:2. В составе россиян голы забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Оба мяча кенийцы отправили в сетку ворот голкипера "Урала" Ильи Помазуна после ошибок соперников. В эпизоде с первым пропущенным голом оплошность допустил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов, во втором случае защитник "Спартака" Георгий Джикия допустил срезку мяча головой, которой воспользовался форвард сборной Кении.
Ранее 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение участнику чемпионата мира-2022 сборной Камеруна со счетом 1:0. Автором победного мяча на 40-й минуте стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов. Сегодня, 17 октября, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что союз ведет работу по организации товарищеских игр в ноябрьское международное окно.
Самедов – о 2:2 с Кенией: не понимаю, зачем сейчас бросаться такими словами, как "позор"
Бывший полузащитник "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов прокомментировал ничейный исход товарищеского матча между сборными России и Кении.
Фото: ФК "Спартак"