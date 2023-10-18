"Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру", — сказал Адиев.
Напомним, сборная Казахстана одержала волевую победу над сборной Финляндии благодаря дублю экс-игрока ЦСКА и "Ростова" Бактиёра Зайнутдинова.
Сборная Казахстана занимает в своей группе третье место, набрав 15 очков. У идущих впереди Словении и Дании по 19 очков.
Источник: Metaratings
Адиев — о победе над Финляндией: появилась злость на самих себя после пропущенного мяча
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1) в матче отборочного турнира к
Фото: Getty Images