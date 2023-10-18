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Адиев — о победе над Финляндией: появилась злость на самих себя после пропущенного мяча

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1) в матче отборочного турнира к
Фото: Getty Images
"Из-за пропущенного мяча у нас появилась злость на самих себя. После этого мы подавили активность соперника на поле. Наши внутренние резервы помогли выиграть эту игру", — сказал Адиев.

Напомним, сборная Казахстана одержала волевую победу над сборной Финляндии благодаря дублю экс-игрока ЦСКА и "Ростова" Бактиёра Зайнутдинова.

Сборная Казахстана занимает в своей группе третье место, набрав 15 очков. У идущих впереди Словении и Дании по 19 очков.

Источник: Metaratings


Адиев Сборная Казахстана Сборная Финляндии
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