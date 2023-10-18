Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
12:00
РоторНе начат
Волгарь
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ФортеНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Химки
19:00
УфаНе начат

Кривцов: хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, что для него победа куда важнее красивой игры.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ", — сказал Кривцов.

Напомним, ранее "Краснодар" критиковали за постановку красивой игры без результата. При Владимире Ивиче команда нацелена на результат и идёт в чемпионате России на первом месте.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Кривцов Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится