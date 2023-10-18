"Для меня результат всегда был важен. Хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ", — сказал Кривцов.
Напомним, ранее "Краснодар" критиковали за постановку красивой игры без результата. При Владимире Ивиче команда нацелена на результат и идёт в чемпионате России на первом месте.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Кривцов: хочется поднять трофей над головой, завоевать золото РПЛ
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, что для него победа куда важнее красивой игры.
Фото: ФК "Краснодар"