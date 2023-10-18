"Какое впечатление на меня произвел Леонид Слуцкий? Ошеломляющее! Футбол я с ним не обсуждала, ведь он — профессор футбола, а я — никто! Всегда хотела познакомиться с этим тренером. Хочу ли я познакомиться с Дзюбой? Нет. Хватит мне уже знакомств", — передает слова Тарасовой "РБ Спорт".
В ноябре 2022 года Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Рубина". С этого момента он не тренировал какую-либо команду. Специалист руководил сборной России на протяжении 1 года.
Слуцкий является трехкратным чемпионом России. Также наставник два раза выигрывал Кубок России и дважды побеждал в Суперкубке России.
Тарасова - о знакомстве со Слуцким: Леонид произвел на меня ошеломляющее впечатление! С Дзюбой знакомиться не хочу
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о знакомстве с Леонидом Слуцким.
Фото: РИА Новости