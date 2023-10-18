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Тихонов – о Соболеве: он как российский Суарес

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Экс-футболист сборной России Андрей Тихонов прокомментировал конфликт между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и наставником москвичей Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"
– Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес, — передает слова Тихонова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появились информация о том, что у нападающего московского "Спартака" Александра Соболева и главного тренера команды Гильермо Абаскаля возник конфликт. Сообщалось, что наставник отстранил российского футболиста от занятия с основной командой.

В нынешнем сезоне Александр Соболев принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги. Ему удалось записать на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.


Тихонов Спартак Соболев
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