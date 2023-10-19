– Я для себя карьеру в сборной России не завершал и не планирую. Если тренер вызовет, поеду. Думаю, какие-то шансы есть у меня. Я готов играть за национальную команду — это большая привилегия и честь, – цитирует Терехова "РБ Спорт".
33-летний Сергей Терехов имеет на своем счету два матча в составе сборной России по футболу. Последний раз он вызывался в национальную команду страны в 2021 году.
Сергей Терехов с августа текущего года является футболистом "Химок". Его действующий трудовой договор с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне российский защитник принял участие 11 матчах своей команды, в которых ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
33-летний Терехов: я для себя карьеру в сборной России не завершал и не планирую
Защитник подмосковных "Химок" Сергей Терехов не собирается завершать карьеру в национальной команде России.
Фото: ФК "Химки"