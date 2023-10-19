– Не буду лицемерить. Конечно, деньги – это то, что во многом привлекает наше внимание. Каждый хочет, чтобы его семья жила лучше и ни в чем себе не отказывала. Нет ничего плохого в том, чтобы хорошо зарабатывать, поэтому мы должны ухватиться за эту возможность. Вдвойне приятно, когда это удается совместить с хорошим местом для игры в футбол. Могу это уверенно сказать про Россию, ведь у вашей лиги очень высокий уровень, – цитирует Тормену Metaratings.
В августе 2023 года Тормена перешел из португальской "Браги" в "Краснодар". Сумма трансфера составила около 5 млн евро. Контракт с 27-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2026/27. Центральный защитник принял участие в 5 матчах чемпионата России в составе "быков", не отметившись результативными действиями.
После 11 сыгранных туров его команда с 27 очками возглавляет таблицу РПЛ, опережая ближайшего преследователя "Крылья Советов" на 6 очков. 21 октября команда Владимира Ивича сыграет в Калининграде против "Балтики" в рамках 13-го тура Премьер-Лиги.
Тормена: не буду лицемерить, деньги – то, что во многом привлекает наше внимание
Защитник "Краснодара" Витор Тормена признался, что размер заработной платы являлся важным фактором при принятии решения о переходе в российский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"