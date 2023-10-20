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Юран: никогда не пойду работать в "Химки". Этот клуб я для себя вычеркнул

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Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран ответил на вопрос, в какие клубы он не пошел бы работать по принципиальным соображениям.
Фото: ФК "Химки"
– Только "Химки". Этот клуб я для себя вычеркнул, не в обиду его болельщикам будет сказано, – цитирует Юрана "СЭ".

Сергей Юран трижды работал в подмосковных "Химках" на посту главного тренера команды. Последний раз он возглавлял подмосковный клуб с февраля по август 2022 года. Летом прошлого года 54-летний специалист был отправлен в отставку без объяснения причин. Юран намекал в интервью, что возможной причиной его увольнения было непопадание в состав сына инвестора "Химок" Туфана Садыгова.


Химки Нижний Новгород Юран Садыгов
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