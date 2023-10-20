— Понимаю, что не всегда в раздевалке все бывает идеально. Здесь я не занимаю чью?то сторону, но в этой ситуации Абаскаль явно в чем?то тоже виноват. Поймите, Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору.
Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил о конфликте, который возник у главного тренера московского "Спартака" Гильермо Абаскаля с нападающим команды Александром Соболевым. Сообщалось, что на некоторое время испанский специалист отстранил российского игрока от тренировок с клубом. Но вчера Metaratings заявило о том, что Соболев вернулся общую группу красно-белых.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой раскритиковал наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля, который конфликтует с форвардом команды Александром Соболевым.
Фото: ФК "Спартак"