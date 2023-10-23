– Не скажу, что победа далась нам легко. Первый тайм был хороший, мы ничего не дали создать сопернику. Во втором тайме чуть отошли назад, играли больше по счету, стали играть длинными передачами. Была определенная нервозность. Но кроме нее, я не помню ни одного момента у "Пари Н". Хорошая, рабочая и командная победа.
Удивило ли непопадание Александра Соболева в стартовый состав? Да нет, у нас нет незаменимых игроков. Все играют, – цитирует Зиньковского "СЭ".
Напомним, на прошлой неделе журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале о том, что Абаскаль отстранял Соболева от основы из-за трехкратного пропуска командного завтрака. В пресс-службе "красно-белых" опровергли слухи о конфликте между тренером и игроком, а также не стали комментировать внутренние меры дисциплинарного характера.
22 октября "Спартак" одержал победу над "Пари Нижний Новгород" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев поля. Под занавес первого тайма полузащитник "красно-белых" Данил Пруцев открыл счет. В компенсированное время хавбек Кристофер Мартинс поставил победную точку.
Нападающий Александр Соболев, у которого возможный конфликт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем, не попал в стартовый состав. 26-летний форвард вышел на замену в перерыве и провел на поле весь второй тайм. Благодаря победе над "Пари НН" "красно-белые" набрали 20 очков и поднялись на 4-е место в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" сократилось до 8 очков.
Зиньковский: меня не удивило отсутствие Соболева в стартовом составе "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский отреагировал на решение главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля не выпускать нападающего Александра Соболева в стартовом составе команды на матч с "Пари НН" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"