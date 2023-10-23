– Мы переговорили с Александром Дюковым. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично. Но я это сделал, потому что видел проблему и хотел обратить на нее внимание. Повторяться не буду, но к работе ЭСК есть вопросы. Сейчас комментировать судейство, думаю, уже не буду. Надеюсь, и поводов будет все меньше, – цитирует Алаева "СЭ".
Ранее Алаев заявил, что ЭСК РФС в нынешнем составе дискредитировала себя на фоне решений, которые принимает рабочий орган. Глава Российской Премьер-Лиги подверг критике судейство после скандала в игре 10-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уралом" (2:2).
После матча в Ростове-на-Дону главный тренер гостей Виктор Гончаренко демонстративно молчал в ответ на вопросы корреспондента "Матч ТВ" во время флэш-интервью, а также продолжил хранить молчание на пресс-конференции в знак протеста против качества судейства. Президент "Урала" Григорий Иванов позднее в жесткой форме публично выразил претензии в адрес арбитра Галимова. Однако ЭСК РФС поддержала все решения судьи.
Алаев: к работе ЭСК есть вопросы. Не всем понравилось, что я сказал об этом публично
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, как в Российском футбольном союзе отреагировали на резкую критику с его стороны в адрес Экспертно-судейской комиссии РФС.
Фото: РФС