– Сейчас идет важный этап турнира, ближайшие матчи максимально важны для нас. Мы смогли немножко сократить отставание от "Краснодара", но по-прежнему остаемся на втором месте. У "Зенита" больше нет права на ошибку. Разумеется, в следующих матчах мы изо всех сил будем стараться набирать те очки, которые потеряли ранее. Команда будет серьезно готовиться, – цитирует Ерохина Metaratings.
22 октября санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего "Краснодара" до 5 очков за 18 туров до завершения сезона-2023/24. Дубль в составе "сине-бело-голубых" оформил бразильский легионер Вендел. Автором третьего гола хозяев стал полузащитник национальной сборной Андрей Мостовой, который недавно вернулся в строй после травмы.
Ерохин: у "Зенита" больше нет права на ошибку, ближайшие матчи максимально важны
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после победы над "Крыльями Советов" (3:1) высказался о борьбе своей команды за чемпионство в РПЛ-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"