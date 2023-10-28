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Горшков: победа "Зенита" над "Ахматом" может создать определенное давление на "Краснодар"

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Экс-хавбек "Зенита" Александр Горшков поделился ожиданиями от матча против "Ахмата" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Считаю, что возможность приблизиться к конкуренту в борьбе за золотые медали является дополнительной мотивацией для игроков "Зенита". Тем более что команда по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола. При этом победа над "Ахматом" может создать определенное давление на "Краснодар".

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом" состоится сегодня, 28 октября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:00 по местному времени. "Сине-бело-голубые" на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 23 набранных очка. Отставание от лидирующего в текущем розыгрыше РПЛ "Краснодара" составляет пять баллов. "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в рамках 15-го тура первенства страны 11 ноября.

Источник: RT


Горшков Зенит Ахмат Краснодар
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