- Считаю, что возможность приблизиться к конкуренту в борьбе за золотые медали является дополнительной мотивацией для игроков "Зенита". Тем более что команда по-прежнему находится в статусе лидера российского футбола. При этом победа над "Ахматом" может создать определенное давление на "Краснодар".
Матч 13-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Ахматом" состоится сегодня, 28 октября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 19:00 по местному времени. "Сине-бело-голубые" на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Сергея Семака 23 набранных очка. Отставание от лидирующего в текущем розыгрыше РПЛ "Краснодара" составляет пять баллов. "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в рамках 15-го тура первенства страны 11 ноября.
Источник: RT
Горшков: победа "Зенита" над "Ахматом" может создать определенное давление на "Краснодар"
Экс-хавбек "Зенита" Александр Горшков поделился ожиданиями от матча против "Ахмата" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"