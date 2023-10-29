"Кроме как огородом, это поле нельзя больше никак назвать. Почему разрешили командам играть на таком газоне? Если мы планируем и дальше пытаться рекламировать РПЛ на весь мир, таких полей не должно быть!" — сказал Шавло.
Представители "Факела" заявляют, что стороне соперника не стоит акцентировать внимание на поле стадиона в Воронеже и отмечают, что победа была заслуженной. Некоторые из сотрудников и игроков "Спартака", наоборот, считают, что состояние газона сыграло с красно-белыми злую шутку и не позволила набрать очки в матче 13-го тура.
Источник: RT.
Шавло — о поле в Воронеже: огород. Почему разрешили командам играть на таком газоне?
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло высказался о состоянии поля в Воронеже после матча команды с "Факелом" (0:2).
Фото: Татьяна Дорогунина/СЭ