– Наша команда после трансферов способна бороться за тройку. Важно до конца года набрать по максимуму и хорошо закончить год. Чемпионат очень плотный.
Частые пропущенные голы "Динамо" в концовках? Это, кажется, больше психология. Все из?за того, что уже мало времени остается, и у кого?то появляется уверенность, что победа у нас и команда соперника сдалась. Но все играют до конца. Когда вот так относишься и не доигрываешь – вот так и заканчивается. Такое приходит с опытом, состав у нас молодой, – цитирует Смолова "Матч ТВ".
29 октября московское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на стадионе "ВТБ Арена" в Москве закончилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу команды Марцела Лички.
В составе хозяев голами отметились нападающий Константин Тюкавин и бразильский полузащитник Бителло. Автором единственного гола гостей стал Илья Ишков, который отличился в компенсированное время.
"Динамо" набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя "Спартак" и "Локомотив". "Урал" с 16 очками остался на 10-й строчке.
Смолов: "Динамо" после трансферов способно бороться за медали в РПЛ
Форвард "Динамо" Федор Смолов после победы над "Уралом" (2:1) в домашнем матче 13-го тура РПЛ оценил турнирные перспективы "бело-голубых" в текущем розыгрыше чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"