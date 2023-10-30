– В "Спартаке" слабый менеджмент. Показатель — 18 лет, 17 тренеров. А сколько потрачено на агентские? В клубе нужны хорошие менеджеры. Образец — "Бавария". Там менеджеры — бывшие футболисты клуба.
Московский "Спартак" с 2002 года лишь раз выиграл чемпионат России по футболу. Красно-белые завоевали золотые медали РПЛ в сезоне 2016-2017.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" провел 13 матчей. Он набрал 28 баллов и расположился на промежуточном шестом месте в турнирной таблице. В своем последнем поединке подопечные Гильермо Абаскаля в гостях уступили воронежскому "Факелу" (0:2).
Источник: Sport24
Орлов: в "Спартаке" слабый менеджмент. 18 лет, 17 тренеров – это показатель
Популярный футбольный журналист Геннадий Орлов назвал главную проблему московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"