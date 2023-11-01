– Есть такое дело, да. Задержан за неповиновение на данный момент. Связи с ним сейчас нет. Алексей жене сообщил, а она мне позвонила. Уже предпринимаем определенные действия. Если вы в курсе, сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах – он попал под раздачу. По сути дела – невиновен. Оказался не в то время не в том месте, – цитирует Бугаева-старшего "Чемпионат".
1 ноября Telegram-канал "Baza" сообщил о том, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре с почти 500 граммами наркотиков. Во время задержания 42-летний мастер спорта оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, за что дополнительно получил от суда семь суток ареста за административное правонарушение. Бугаеву грозит 20 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт в особо крупном размере.
Бугаев рассказал сотрудникам полиции, зачем он стал заниматься запрещенной деятельностью. У него появились финансовые проблемы после завершения игровой карьеры. После этого он накопил долги и собирался закрыть их за счет работы наркокурьером. Бугаев провел 7 матчей в майке сборной России, не отметившись результативными действиями.
Отец Бугаева: Алексей попал под раздачу, оказался не в то время не в том месте
Иван Бугаев, отец бывшего защитника сборной России Алексея Бугаева, подтвердил факт задержания сына в Краснодаре.
Фото: РФС