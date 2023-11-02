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Промес: чувствую себя хорошо. Надеюсь, сыграю с "Локомотивом"

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31-летний нападающий московского "Спартака" Квинси Промес рассказал о своем состоянии после травмы.
Фото: "Чемпионат"
"Чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу сыграть в дерби с "Локомотивом", — приводит слова Промеса "СЭ".

Промес пропустил два матча "Спартака". Выездной матч в Воронеже против "Факела". Красно-белые проиграли со счетом 0:2. И кубковую игру с "Краснодаром". Москвичи потерпели поражение со счетом 2:3.

В текущем сезоне Промес сыграл 16 матчей во всех турнирах. В них нидерландский футболист забил 5 мячей и отдал 6 голевых передачи.


Спартак Локомотив Промес
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