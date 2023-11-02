- Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля. Это показывает работа и результаты. "Спартак" выше по потенциалу и финансовым ресурсам, но идет на седьмом месте таблицы, а "Краснодар" первый. Вот и все показатели. А ведь москвичи с таким составом и деньгами должны бороться за чемпионство с "Зенитом". Южане же выжимают из своих возможностей почти максимум. Как и другие клубы, которые тоже находятся наверху и борются за результат, - передает слова Гладилина "Евро-Футбол".
Московский "Спартак" под руководством 34-летнего испанского главного тренера Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков в 13 сыгранных матчах. В последней игре чемпионата России красно-белые уступили на выезде воронежскому "Факелу" (0:2). После этого в рамках 6 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России москвичи проиграли на своем поле "Краснодару" со счетом 2:3, но остались на первом месте по итогам розыгрыша в группе D.
"Краснодар" под руководством 46-летнего сербского главного тренера Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 13 сыгранных матчах черно-зеленые набрали 28 очков и на 2 очка опережают ближайшего преследователя - "Зенит". В Кубке России "Краснодар" занимает второе место в группе D, но может опуститься на третью позицию в случае победы "Динамо" над "Пари НН" в основное время.
Гладилин: Ивич как тренер на порядок сильнее Абаскаля. "Спартак" с ресурсами на седьмом месте, а "Краснодар" первый
Экс-тренер "Спартака" Валерий Гладилин сравнил работу наставников "Спартака" и "Краснодара" Гильермо Абаскаля и Владимира Ивича.
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