"Интересная была игра, но "Рубин" — не тот соперник, по которому можно оценивать уровень "Локо", — сказал Булыкин "Евро-Футбол.Ру".
1 ноября московский "Локомотив" обыграл "Рубин" в матче "Кубка России". Финальный счет игры 3:0. Голы оформили Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.
По итогам группового этапа "Локомотив" занял первое место в группе B. Железнодорожники за 6 матчей набрали 13 очков.
Следующим соперником для "Локомотива" в РПЛ станет "Спартак". Дерби состоится 5 ноября в 19:30.
Булыкин: "Рубин" — не тот соперник, по которому можно оценивать уровень игры "Локомотива"
Экс-форвард немецкого "Байера" Дмитрий Булыкин поделился своими впечатлениями после игры "Рубина" и "Локомотива".
Фото: "Матч ТВ"