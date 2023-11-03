Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
23:00
МонпельеНе начат

Булыкин: "Рубин" — не тот соперник, по которому можно оценивать уровень игры "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард немецкого "Байера" Дмитрий Булыкин поделился своими впечатлениями после игры "Рубина" и "Локомотива".
Фото: "Матч ТВ"
"Интересная была игра, но "Рубин" — не тот соперник, по которому можно оценивать уровень "Локо", — сказал Булыкин "Евро-Футбол.Ру".

1 ноября московский "Локомотив" обыграл "Рубин" в матче "Кубка России". Финальный счет игры 3:0. Голы оформили Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.

По итогам группового этапа "Локомотив" занял первое место в группе B. Железнодорожники за 6 матчей набрали 13 очков.

Следующим соперником для "Локомотива" в РПЛ станет "Спартак". Дерби состоится 5 ноября в 19:30.


Локомотив Кубок России Рубин Булыкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится