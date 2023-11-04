"Это будет трудная игра для нас. Россия – очень сильный соперник, нас ожидает хороший матч!" — сказал Эрнандес.
Матч между двумя командами состоится 20 ноября в Волгограде. Вероятно, для сборной России он станет последним в 2023 году. Сборная России из-за международного отстранения может проводить только товарищеские матчи.
Источник: Metaratings.
Игрок Кубы Эрнандес: Россия – очень сильный соперник. Будет сложный матч
Полузащитник сборной Кубы Эдуардо Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.
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