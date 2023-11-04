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БорнмутЗавершен
Эвертон
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Брайтон энд ХоувЗавершен
Брентфорд
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Вест ХэмЗавершен
Шеффилд
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ВулверхэмптонЗавершен
Бёрнли
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Ньюкасл Юнайтед
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Осасуна
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АугсбургЗавершен
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БайерЗавершен
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АйнтрахтЗавершен
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2 - 0 2 0
РБ ЛейпцигЗавершен
Боруссия Д
0 - 3 0 3
Бавария2 тайм

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Лорьян
0 - 0 0 0
ЛансЗавершен
Марсель
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ЛилльНе начат

Игрок Кубы Эрнандес: Россия – очень сильный соперник. Будет сложный матч

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Полузащитник сборной Кубы Эдуардо Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России.
Фото: Getty Images
"Это будет трудная игра для нас. Россия – очень сильный соперник, нас ожидает хороший матч!" — сказал Эрнандес.

Матч между двумя командами состоится 20 ноября в Волгограде. Вероятно, для сборной России он станет последним в 2023 году. Сборная России из-за международного отстранения может проводить только товарищеские матчи.

Источник: Metaratings.


Сборная Кубы Сборная России
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