"Мы не зависим от "Зенита", нам не нужно смотреть на них. Многие думают, что это фаворит, но нам нужно сфокусироваться только на себе. Мы хорошо играем, добиваемся побед, идем от игры к игре. То, что происходит с "Зенитом", это только их проблемы", — передает слова Кордобы "РБ Спорт".
Матч "Зенита" и "Краснодара" состоится 11 ноября в 19:30 на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Сейчас "Краснодар" является лидером чемпионата России, набрав 31 очко. Следом идёт "Зенит". Действующий чемпион страны набрал 29 очков.
За 18 матчей во всех турнирах Кордоба забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи. В гонке бомбардиров РПЛ колумбиец находится на второй строчке. На первом месте идет форвард "Зенита" Матео Кассьера с 11 голами.
Кордоба: "Краснодару" нужно сосредоточиться на себе. То, что происходит с "Зенитом", это только их проблемы
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба рассказал о том, как команда готовится к игре против "Зенита".
Фото: ФК "Краснодар"