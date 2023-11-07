– Может ли "Ризеспор" выкупить Гайча у ЦСКА? Это может произойти до июня. ЦСКА и его наследие всегда являются мотивацией для Адольфо. И если в команде решат, что он может быть им, то он готов вернуться.
24-летний Адольфо Гайч принадлежит московскому ЦСКА с августа 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Российской Премьер-Лиги рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в 1,8 миллионов евро.
В сентябре этого года Адольфо Гайч был арендован "Ризеспором" до конца текущего года. За турецкий клуб он провел семь матчей и забил один мяч.
Источник: Sport24
Агент: "Ризеспор" может выкупить Гайча у ЦСКА до июня
Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о будущем аргентинца, который на правах аренды играет за "Ризеспор" из Турции.
Фото: ПФК ЦСКА