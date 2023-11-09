Ранее Александр Мостовой в интервью заявил, что если убрать из "Зенита" легионеров, то будет команда уровня "Сочи".
– Когда ты находишься на вершине, все хотят тебя сбить оттуда. Убери сильнейших футболистов из любой команды, и, конечно, она будет играть не на своем уровне. Уберите всех легионеров из "Манчестер Сити", из "Барселоны", "Реала" – что с ними будет? Понятно, что у нас есть легионеры, которые играют важные роли в команде. Но до этого были другие футболисты, и мы тоже побеждали в чемпионате, – цитирует Оливейру "СЭ".
"Зенит" – бессменный чемпион России последних 5 лет. В нынешнем сезоне "сине-бело-голубые" выдали свой худший старт за последнее десятилетие. Но после 14 туров команда Сергея Семака поднялась на второе место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего "Краснодара" до 2 очков. 11 ноября в центральном матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на своем поле примет "Краснодар". В случае победы хозяева завершат первый круг на верхней строчке в таблице.
Тренер "Зенита" – о критике Мостового: уберите всех легионеров из "Манчестер Сити", и что с ним будет?
Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера "Зенита" Сергея Семака, отреагировал на критику со стороны экс-полузащитника "Спартака" Александра Мостового в адрес "сине-бело-голубых".
Фото: Globall Look Press